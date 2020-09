Coronavirus, a Corigliano Rossano individuati altri 5 casi in 24 ore Ventiquattro i casi attivi nella città jonica. Rizzo (Asp): «Stiamo lavorando nella giusta direzione, gli indizi che i positivi ci stanno fornendo per le nostre ricerche sono esatti» Stampa articolo

di Luca Latella

CORIGLIANO ROSSANO Il coronavirus continua a preoccupare Corigliano Rossano. Nella giornata di oggi sono stati scoperti cinque nuovi casi in città, nessun altro nella Sibaritide.

Salgono, quindi, a 24 i contagi totali conteggiati in questa seconda fase della pandemia. Due di questi sono ricoverati in ospedale a Cosenza insieme alla donna di Mandatoriccio.

Secondo Martino Rizzo, responsabile del Dipartimento Igiene e Sanità pubblica dell’Asp per il territorio dell’ex Asl n.3 di Rossano (la Piana di Sibari), si tratta di cinque nuovi affetti dal virus Sar-Cov-2 tutti riconducibili ai casi precedenti, quindi ai tre focolai attivi in città. «Si tratta di congiunti o contatti stretti di altri positivi – spiega Rizzo al Corriere della Calabria nel fare il punto della situazione – tutti collegati a casi già noti. Ciò significa che stiamo lavorando bene e che stiamo lavorando nella giusta direzione, gli indizi che i positivi già accertati ci stanno fornendo per le nostre ricerche sono esatti».

Qualcuno di questi nuovi cinque positivi era risultato negativo ad un primo tampone, il che significa che «il virus era in incubazione». Il lavoro certosino della task force guidata da Rizzo, insomma, sta dando i frutti e le ricerche meticolose stanno permettendo di tenere sotto controllo la situazione.

Fra le cinque persone individuate oggi, conclude il dirigente medico dell’Asp, due sono sintomatiche, tre senza alcun sintomo.

Su Facebook, nel frattempo, Rizzo si lascia andare ad una lunga riflessione. «Tutti siamo più preoccupati. Ma questo è un bene, perché di fronte al pericolo la paura è nostra amica. Quando una minaccia è evidente – scrive – siamo portati a scappare, ad allontanare la minaccia da noi, mettendo in atto comportamenti virtuosi: distanza e/o mascherina, lavaggio delle mani, limitazione dei contatti in ambito familiare e lavorativo».

A proposito della tanto discussa virulenza del Sar-Cov-2, Rizzo specifica che «purtroppo non hanno aiutato gli “esperti”, e chi li ha seguiti senza porsi il dubbio della fondatezza delle loro tesi. Io i dubbi li ho. Una settimana fa ho avanzato l’ipotesi di un aumento della carica virale, concordando con la tesi di alcuni virologi (Broccolo, Galli, e alcuni studi internazionali). Potrebbe essere? Forse si, forse no, non lo so. Osservo, però, com’è diventato facile per il virus trasmettersi. Oggi posso dire che forse avevo ragione. Perciò dico agli “esperti” (sui social, ndr): fatevi venire qualche dubbio, non ci sono certezze su questo virus. Aggiungo che a prescindere dagli errori, possiamo riparare con qualche sacrificio “volontario”, senza chiusure e imposizioni. Ricordo che, rispetto ai 1700 casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in Francia ne sono stati accertati ieri 9000, in Spagna più di 10000. Ricordo anche che Corigliano-Rossano ha 80.000 abitanti. Casi ne avremo, tanti altri. Ma possiamo farcela – conclude Martino Rizzo – con il nostro senso di responsabilità e rispettando la quarantena, volontaria o obbligatoria che sia». (l.latella@corrierecal.it)