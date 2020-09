Processo “Ghota”, Scopelliti sceglie il silenzio L’ex presidente della Regione risulta indagato per reato connesso nell’inchiesta della Dda di Reggio che ha scoperto i presunti legami tra politici e i vertici della ‘ndrangheta. Era stato chiamato a deporre come testimone e si è avvalso della facoltà di non rispondere Stampa articolo

REGGIO CALABRIA «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere». Si è consumata così, nell’arco di pochissimi minuti, la presenza, in veste di testimone, nel processo “Ghota” dell’ex sindaco di Reggio e presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, citato nel troncone in corso con il rito ordinario nell’aula bunker dai difensori dell’ex senatore del PdL Antonio Caridi, e dell’ex assessore comunale Amedeo Canale. Giuseppe Scopelliti, in atto in regime di semilibertà, è giunto in aula accompagnato dal suo difensore, l’avvocato Aldo Labate. L’ex presidente della Regione, in “Ghota” risulta anche indagato per reato connesso. Tra gli imputati di primo piano, chiamati a rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno, violazione della legge Anselmi sulle società segrete, risultano l’avvocato Paolo Romeo, ex parlamentare del Psdi, l’avvocato Antonio Marra, già consigliere di amministrazione di Fincalabra, l’ex sottosegretario regionale alle riforme della giunta Scopelliti, Alberto Sarra, l’ex presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa, la giornalista Teresa Munari, il sacerdote Giuseppe Strangio. Il collegio è presieduto da Ornella Pastore, mentre la pubblica accusa è rappresentata dal Procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, e dai sostituti Stefano Musolino, Roberto di Palma, Giulia Pantano e Walter Ignazitto. Giuseppe Scopelliti era stato condannato a quattro anni e sette mesi di reclusione dalla Cassazione nell’aprile del 2018 per irregolarità nel bilancio del Comune di Reggio Calabria. Durante la giornata è stato destinato dal tribunale di sorveglianza ai servizi sociali presso una cooperativa e la sera rientra nel carcere di Arghillà.