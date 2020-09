Clan alleati per inondare di droga la Piana di Sibari, 237 indagati – I NOMI Arriva la chiusura dell’inchiesta Karaburun. Canali di commercializzazione in tutta Italia e rifornimenti da mezza Europa per i narcos calabresi. Che avevano studiato una mistura di paracetamolo e nitro caffeina per tagliare l’eroina Stampa articolo

CATANZARO Si chiama Karaburun – come una regione dell’Albania – e contempla un grosso traffico internazionale di cocaina, eroina e marijuana importate in Italia da Albania, Turchia, Olanda, Spagna, Belgio, Kosovo, Macedonia, Croazia, Francia, Germania. È una inchiesta – i reati contestati sarebbero stati commessi tra il 2001 e il 2008 – per la quale di recente la Dda di Catanzaro ha notificato la conclusione indagini a 237 indagati tra italiani e albanesi. L’inchiesta è stata coordinata da Salvatore Curcio (attuale procuratore capo di Lamezia Terme e all’epoca pm dell’antimafia applicato sul territorio della Sibaritide) e Domenico Guarascio (sostituto procuratore della Dda) mentre la conclusione indagini è stata vergata da Guarascio e dal sostituto Alessandro Riello. A farla da padrone nel traffico degli stupefacenti, le cosche della Sibaritide accusate di immettere sul mercato la droga. L’associazione, stando alla ricostruzione delle indagini, sarebbe diretta da Francesco Abbruzzese (Dentuzzo) a Cassano Ionio; Giovanni Guidi a Corigliano; Antonio Angelo Pelle a San Luca e Roma; Massimo Albanese a Massafra; Franco Pietro Caserta a Catania; dai fratelli Edmond e Alfred Beqiri e Ndue Sokoli nella Sibaritide; Jahi Abdul a San Luca e nel territorio nazionale; Prine Dobroshi in territorio nazionale; Arben Velikp in territorio nazionale; Mareglen Halka e Kaplianaj Fathbard a Massafra, Catania, Bari e Pordenone.

Tra le accuse vi è anche quella di avere prodotto e commercializzato illecitamente una mistura di paracetamolo e nitro caffeina, colorata artificialmente e usata per tagliare l’eroina. (ale. tru.)

I NOMI

Abbruzzese Celestina, 32 anni, Cassano Jono

Abbruzzese Francesco alias Dentuzzo, 50 anni, Cassano Jonio

Abruzzese Luigi detto Pinguino, 44 anni, Cassano Jonio

Abbruzzese Mara, 45 anni, Cassano Jonio

Abbruzzese Nicola detto Semiasse, 41 anni, Cassano Jonio

Abbruzzese Rocco, 56 anni, Cassano Jonio

Abbruzzese Rosanna, 46 anni, Cassano Jonio

Abduli Jahi, nato in Macedonia,

Ago Branoj, nato in Albania,

Aliraj Adrian, nato in Albania,

Albanese Massimo, 46 anni, Massafra (Taranto)

Aliji Natmir, nato in Macedonia,

Alioglu Vehbi, nato in Turchia,

Aquino Pasquale, 56 anni, Corigliano-Rossano

Aquino Vincenzo, 38 anni, Corigliano-Rossano

Asatekin Erkan, nato in Turchia,

Azzaro Rocco, 66 anni, Corigliano-Rossano

Baja Klodyan, nato in Albania,

Baja Olsi, nato in Albania.

Baja Fatjon, nato in Albania,

Baseggio Roberta, 49 anni, Santa Lucia di Piave (Treviso)

Bashaj Jenla, nata in Albania,

Begaj Engjell, nato in Albania,

Begu Andi, nato in Albania,

Bejtullahu Fitim, nato in Kosovo,

Beqiraj Lorenc, nato in Albania,

Beqiri Alfred, nato in Albania,

Beqiraj Azad, nato in Kosovo,

Beqiri Edmond, nato in Albania,

Bevilacqua Francesco, 43 anni, Cosenza

Biberaj Luan, nato in Albania,

Bytyqi Esat, nato in Serbia,

Bonafede Leonardo, 34 anni, Corigliano-Rossano

Bortoluzzi Pietro detto Piero, 39 anni, Conegliano Veneto

Bruzzese Domenico, 49 anni, Cassano Jonio

Caiazza Matteo, 43 anni, Napoli

Campana Giuseppe alias Pino, 57 anni, Corigliano-Rossano

Capuana Maria, 46 anni, Napoli

Capollari Flamus, nato in Albania

Caserta Franco Pietro, 52 anni, Catania

Chiaradia Giovanni, 53 anni, Corigliano-Rossano

Chiaradia Piero Francesco, 47 anni, Corigliano-Rossano

Ciciliot Anna Maria, nata a Orsago (TV)

Ciobanu Geanina, nata in Romania,

Cirullo Antonio, 36 anni, Cassano Jonio

Cirullo Luca, 30 anni, Cassano Jonio

Cirullo Luigi, 66 anni, Corigliano-Rossano

Cirullo Maria Luisa, 39 anni, Cassano Jonio

Contino Orazio, 54 anni, Napoli

Coppola Giorgio, 49 anni, Corigliano-Rossano

Cruzzolin Loris, 55 anni, Treviso

Cucaj Uran, nato in Albania,

Culli Ledian, nato in Albania,

Curatolo Marino, 56 anni, Corigliano-Rossano

Curatolo Ventura, 43 anni, Corigliano-Rossano

Dashi Ilirjan, nato in Albania,

De Franco Cosimo Damiano, 49 anni, Cassano Jonio

De Luca Antonio, 47 anni, Corigliano-Rossano

Dinushi Elvis, nato in Albania

Dobroshi Princ, nato in Kosovo,

Dolce Francesco, 45 anni, Corigliano-Rossano

Domi Hyqmet, nato in Albania,

Dragoshi Elton, nato in Albania,

Drazhi Kujtim, nato in Albania

Drazhi Neritan, nato in Albania

Elezaj Arben, nato a Tirana,

Elezi Shkqetim, nato in Albania,

Elia Massimo inteso come Pissolino, 43 anni, Corigliano-Rossano

Enveri Ali, nato in Albania,

Falbo Fabio, 48 anni, Corigliano-Rossano

Ferrari Gianluca, 53 anni, Roma

Ferrari Sabrina, 56 anni, Roma

Filippelli Rocco, 62 anni, Crotone

Flamuraj Julian, nato in Albania,

Forciniti Stefano, 41 anni, Corigliano-Rossano

Forte Fedele, 44 anni, Corigliano-Rossano

Forte Osvaldo, 40 anni, Corigliano-Rossano

Frasca Biagio, 36 anni, Corigliano-Rossano

Frroku Aleksander, nato in Albania,

Gargiullo Francesco, 45 anni, Corigliano-Rossano

Gencarelli Andrea, 38 anni, Corigliano-Rossano

Gencarelli Angelina, 59 anni, Corigliano-Rossano

Genova Massimo, 44 anni, Corigliano-Rossano

Gentile Carmelo Antonio, 61 anni, Brolo (Messina)

Gentile Damiano, 40 anni, Corigliano-Rossano

Giordano Ciro, 34 anni, Napoli

Guarino Michele, 47 anni, Corigliano-Rossano

Gubetini Shpitar, nato in Kosovo,

Guidi Giovanni, 50 anni, Corigliano-Rossano

Gunes Seyren, nato in Kosovo,

Halka Marenglen, nato in Albania,

Hchaichi Ferid, Nato a Parigi e residente in Tunisia,

Haxhiraj Edison, nato in Albania,

Haxhiraj Edmond, nato in Albania,

Haxhiraj Emiliano, nato in Albania,

Hajdini Bashkim, nato in Albania,

Haxhiajdini Mustafa, nato in Kosovo,

Hasani Klajdi Ismail, nato in Albania,

Haziri Fitim, nato in Kosovo,

Hyseni Arson, nato in Albania,

Hyseni Erjona, nata in Albania,

Dingler Izet, nato in Kosovo,

Hyseni Jasin, nato in Albania,

Hyseni Ruzhdjie, nata in Albania,

Hyseni Skender, nato in Kosovo,

Hoti Ibrahim, nato in Albania,

Hoxha Artur, nato in Albania,

Hoxha Nevrus, nato in Albania,

Hoxha Saimir, nato in Albania,

Hoxha Ylli, nato in Albania,

Huber Joseg Georg, nato a Monaco di Baviera,

Iannantuoni Giuseppina, nata a Lucera (FG),

Ignatiuk Shpetim, nato in Albania,

Igrishta Alfred, nato in Kosovo,

Igrishta Avni, nato in Kosovo,

Imeri Gzim, nato in Kosovo,

Ismaili Adnan, nato in Kosovo,

Isufi Albert, nato in Albania,

Jahelezi Dritan, nato in Albania,

Jesku Erlis, nato in Albania,

Kajdo Julian, nato in Albania,

Kapllanaj Fathbardh, nato in Albania,

Kazanxhi Valbona, nata in Albania,

Kola Valmir, nato in Albania,

La Grotta Enrico, 40 anni, Corigliano-Rossano

Lala Oltion, nato in Albania,

La Micela Giuseppe, 48 anni, Scordia (Catania)

La Terza Fernando, 49 anni, Massafra (Taranto)

La Terza Giuseppe, 42 anni, Massafra (Taranto)

Latifaj Kleanthi, nato in Albania

La Torrata Pietro, 41 anni, Castellaneta (Taranto)

Leka Afrim, nato in Kosovo,

Leke Leandrit, nato in Kosovo,

Likaj Daniel, nato in Albania,

Licaj Sandri, nato in Albania,

Likaj Spartak, nato in Albania,

Madio Domenico, 39 anni, Castrovillari

Malagrinò Livio Damiano, alias Livio ‘u parrucchiere, 66 anni, Corigliano-Rossano

Malevi Ludovic, nato in Albania,

Manica Romolo, 49 anni, Genova

Marchese Cosimo inteso ‘u diavolo, 37 anni, Corigliano-Rossano

Marino Angelo, 56 anni, Corigliano-Rossano

Marinò Raffaele, 37 anni, Remsheid (Germania)

Masera Roberto Bernardo, 60 anni, Vigevano (Pavia)

Maskaj Argon, nato in Albania,

Maskaj Lefter, nato in Albania,

Matoshi Zamir, nato in Albania,

Mangaj Elidon, nato in Albania,

Mangaj Erjon, nato in Albania,

Mircea Elena, nata in Romania,

Moscato Michele, 36 anni, Taurianova

Mucaj Arjian, nato in Albania,

Murataj Roland, nato in Albania,

Musai Fatmir, nato in Albania,

Mustafa Afrim, nato in Kosovo,

Myftiu Denis, nato in Albania,

Nasufi Denis, nato in Albania,

Nigro Ciro, 53 anni, Corigliano-Rossano

Nizza Salvatore, 48 anni, Catania

Nuic Naser, nato in Kosovo,

Panciotto Francesco, 37 anni, Corigliano-Rossano

Parduzi Fatmir, nato in Kosovo,

Parduzi Lumni, nato in Kosovo,

Pajaziti Basri, nato in Serbia,

Pelari Kristaq, nato in Albania,

Pelle Antonio Angelo, 53 anni, San Luca

Pelle Bruno, 57 anni, San Luca

Perciaccante Pasquale, inteso Cataruozzolo, 54 anni, Cassano Jonio, collaboratore di giustizia

Perri Natale detto ‘a fiacca, 56 anni, Corigliano-Rossano

Policastri Francesco, 53 anni, Corigliano-Rossano

Policastri Leonardo, 55 anni, Corigliano-Rossano

Premtaj Eduart, nato in Albania,

Prendi Ardjan, nato in Albania,

Prendi Nikoll, nato in Albania,

Prendi Ardiana, nata in Albania, residente a Corigliano,

Preteni Nexhat, nato in Kosovo,

Prifti Arjan, nato in Albania,

Prifti Dritan, nato in Albania,

Pucci Egidio Francesco, 60 anni, Castrovillari,

Qata Mikelm nato in Albania,

Radoncic Sefcet, nato in Kosovo,

Ramadani Iljaz, nato in Kosovo,

Ranieri Mirko, 39 anni, Pontedera (Pisa)

Rigo Riccardo, 59 anni, Conegliano (Treviso)

Romeo Giovanni, 36 anni, Locri

Ruggieri Marco, 42 anni, Corigliano-Rossano

Russo Gaetano, 57 anni, Genova

Russo Maurizio, 36 anni, Corigliano-Rossano

Sadikaj Lorenc, nato in Albania,

Sammarro Antonio, 39 anni, Corigliano-Rossano

Sammarro Anna Patrizia, 36 anni, Corigliano-Rossano

Sarli Damiano, 44 anni, Corigliano-Rossano

Sarli Domenico, 44 anni, Corigliano-Rossano

Sassone Mario, 45 anni, Policoro (Matera)

Scalia Mario, 66 anni, Catania

Scimionato Pietro, 66 anni, Treviso

Sferrazzo Fabio, 35 anni, Borgo San Lorenzo (Firenze)

Sferrazzo Francesco, 68 anni, Carlentini (Siracusa)

Shala Ali, nato in Kosovo,

Sharapolli Blerim, nato in Kosovo,

Shehu Ahmet, nato in Albania,

Sibbio Giuseppina, 32 anni, Corigliano-Rossano

Sidki Amine, nato in Marocco,

Sokoli Ndue, nato in Albania,

Solimando Filippo, 51 anni, Corigliano-Rossano

Sorrentino Maria Giuseppina, 43 anni, Prato (Firenze)

Spaqi Rudolf, nato in Kosovo,

Stablum Cristine, nata a Stoccarda,

Strangio Giuseppe, 41 anni, San Luca

Sulejmani Satki, nato in Macedonia,

Taverna Pasquale, 56 anni, Corigliano-Rossano

Tahirllari Lulezim, nato in Albania,

Tahirllari Mondi, nato in Albania,

Toshkollari Eduart, nato in Albania,

Tota Halil, nato in Albania,

Trebisonda Damiano, 42 anni, Corigliano-Rossano

Varfi Enkelejd, nato in Albania

Vazzana Paolo Antonio, 40 anni, Treviso

Veizo Muco Myftar, nato in Albania

Veliko Arben Ali, nato in Albania,

Viafora Antonietta, 57 anni, Cassano Jonio

Xhixha Artan, nato in Albania,

Xhixha Roland, nato in Albania,

Yzeiri Niko, nato in Albania,

Zanaj Armando, nato in Albania,

Zanaj Pilo, nato in Albania,

Zanaj Valentina, nata in Albania,

Zanardo Diego, 53 anni, Conegliano (Treviso).

Zarkovic Zoran, nato in Serbia,

Zeneli Zenelm nato in Kosovo,

Zeneli Zahir, nato in Kosovo,

Zjkaj Ermal, nato in Albania