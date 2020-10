Covid, positivi due migranti sbarcati ieri a Roccella Le due persone sono già state poste in isolamento. La positività al coronavirus è emersa a seguito del tampone effettuato poco dopo lo sbarco Stampa articolo

ROCCELLA JONICA Due migranti del gruppo di 65 sbarcati ieri sera nel porto di Roccella Jonica sono risultati positivi al Coronavirus. La positività dei due

migranti, entrambi uomini e maggiorenni, è emersa a seguito degli esiti dei tamponi rinofaringei a cui tutti i migranti, di varie nazionalità, sono stati sottoposti dal personale medico specializzato dell’Azienda sanitaria reggina subito dopo lo sbarco.

I due positivi sono stati già posti in isolamento. I migranti, in prevalenza afgani e del Bangladesh, sono stati intercettati dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica nel tardo pomeriggio di ieri al largo della costa reggina mentre si trovavano a bordo di una barca a vela di poco superiore a venti metri. Tra i 65 migranti anche tre donne, di cui una incinta, e 18 minori. Attualmente sono stati momentaneamente sistemati in strutture messe a disposizione dal Comune di Roccella Jonica.