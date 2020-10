Coronavirus, un morto all’ospedale di Reggio Calabria Si tratta di un paziente trasferito nei giorni scorsi dal reparto di Malattie infettive. Sale a 102 la conta dei decessi Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Nuovo decesso per Covid al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove non ce l’ha fatta il paziente trasferito nei giorni scorsi in Terapia Intensiva dal reparto di Malattie Infettive. Lo scrive la Gazzetta del Sud.

Sono 17 i morti nell’ospedale reggino dall’inizio della pandemia. Le vittime complessive, in Calabria, diventano così 102: l’ultima si è verificata giorni fa. Si è trattato di un 61enne di Stefanaconi ricoverato da due settimane all’ospedale Jazzolino.

Il sessantunenne era stato successivamente trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Annunziata di Cosenza dopo che dal Mater Domini di Catanzaro era arrivata l’indisponibilità ad accogliere l’uomo in fin di vita.