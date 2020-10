Covid-19, nuovo caso a Locri: è un’infermiera. Famiglia in quarantena Chiuse le classi delle scuole medie frequentate dai figli della donna. Il sindaco: «È il momento della prudenza» Stampa articolo

Condividi su









LOCRI «Nuovo caso Coronavirus a Locri segnalato questa mattina. Disposta quarantena obbligatoria per tutto il nucleo familiare». A darne notizia è il sindaco della città, Giovanni Calabrese, sui suoi canali ufficiali: «Le competenti autorità stanno effettuando la verifica dell’elenco contatti della persona asintomatica risultata positiva al tampone. Rinnoviamo l’invito alla necessaria prudenza e responsabilità da parte di tutta la popolazione. Ricordiamo l’obbligo di utilizzo della mascherina e il divieto di assembramento».

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo caso positivo sarebbe riferito a un’infermiera di Locri che, fino a qualche giorno fa, avrebbe prestato servizio in ospedale. Per precauzione, le classi delle scuole medie frequentate dai figli della donna sono state chiuse e sanificate.

Inoltre, Calabrese ricorda che da oggi iniziano le relative sanzioni in applicazione delle vigenti normative. «Rispettiamo la legge e aiutiamoci a vicenda».