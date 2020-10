Coronavirus, gli scenari ipotizzati dall’Iss. Quello peggiore con Rt superiore a 1,5 La crescita potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro uno o un mese e mezzo. Lo studio è stato effettuato dall’Istituto superiore di Sanità insieme al ministero della Salute Stampa articolo

ROMA Dalla prima fase ai possibili scenari (quattro) in vista anche del virus influenzale. Un rapporto dettagliato quello stilato dall’Iss, Istituto superiore di Sanità, insieme al ministero della Salute e che serve a fare il punto sulla pandemia da coronavirus e a decifrare quello che potrebbe essere il futuro ormai imminente.

L’IPOTESI PEGGIORE Gli scenari possibili sono stati analizzati in base all’indice di trasmissione Rt. Lo scenario peggiore, il quarto in elenco, è quello con una situazione di trasmissibilità non controllata e criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5. Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l’origine dei nuovi casi. La crescita, inoltre, potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro uno o un mese e mezzo, a meno che l’epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come a luglio-agosto, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili.

GLI ALTRI SCENARI Negli altri casi, il primo scenario, prende in considerazione una situazione di trasmissione localizzata, ovvero i focolai, sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020, con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la trasmissibilità non aumenti sistematicamente all’inizio dell’autunno, le scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici. Il secondo scenario una situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve e medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1,25. L’incremento potrebbe però essere relativamente lento, senza comportare un rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi. Nel terzo scenario si parla di situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5. Caratteristiche che potrebbero comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi ma con un margine maggiore di intervento se l’epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le classi di età più giovani, come a luglio-agosto, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili.