Coronavirus, preoccupa Bovalino. Altri sette positivi e tre scuole chiuse Il numero totale dei positivi sale a 26 ma non si parla ancora di "zona rossa". Alcuni casi riguardano anche soggetti che frequentano gli ambienti scolastici

BOVALINO Il sindaco, Vincenzo Maesano, non vuol sentir parlare di “zona rossa”, ma il numero dei nuovi contagi continua ad aumentare. L’annuncio, su Facebook, arriva proprio dal primo cittadino: «Siamo stati informati, nella giornata odierna, della positività al Covid-19 di altre 7 soggetti, per un totale di 26 persone sul territorio comunale. Si tratta di persone che si trovavano già in isolamento domiciliare o in quarantena precauzionale in quanto collegati ai casi di positività riscontrati nei giorni scorsi».

LE SCUOLE A preoccupare, però, sono i casi che riguardano le scuole in città. «Vi avevamo già informati – scrive il primo cittadino – della positività di soggetti che frequentano gli ambienti scolastici e, dopo aver effettuato esami su altri soggetti posti in quarantena, sono stati riscontrati ulteriori casi di positività». Per queste ragioni, dunque, e in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e la Dirigente scolastica, sono stati chiusi per oggi e domani la Scuola dell’infanzia di Borgo; la scuola primaria di Borgo e la scuola dell’infanzia Capoluogo Sant’Elena (Donna Palumba).