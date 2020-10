Il Covid dimezza la giunta Voce: quattro assessori contagiati Sono giunti i risultati dei tamponi effettuati dopo il contagio del sindaco di Crotone. Positivo anche un dipendente comunale Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Il Covid19 falcidia la giunta comunale di Crotone. In nottata sono arrivati i risultati degli 80 tamponi effettuati ad amministratori, consiglieri comunali e dipendenti del Comune di Crotone e cinque sono risultati quelli positivi. Il vicesindaco Rossella Parise e l’assessore Sandro Cretella hanno pubblicato un post su facebook per annunciare il loro contagio, mentre gli altri tre hanno deciso di mantenere l’anonimato. Oltre al sindaco Vincenzo Voce sono positivi altri quattro assessori, uno dei quali era già a conoscenza della sua situazione, perché aveva ottenuto il risultato nello stesso giorno del primo cittadino. Tra i tamponi positivi c’è anche un dipendente comunale, che è stato a stretto contatto con Voce. Nessuno dei consiglieri comunali, quindi, è stato contagiano, così come risultano negativi i tamponi dei dirigenti e di tutti gli altri dipendenti comunali. Sia i componenti della giunta che il dipendente comunale sono positivi asintomatici. Con il risultato dei cinque tamponi positivi arrivato in nottata salgono a 21 i casi attivi al Covid 19 nella città pitagorica. Sono tanti e la preoccupazione in città è elevata. Ora la ricerca si allarga alle tante persone che, nei giorni scorsi, hanno avuto contatti stretti con il sindaco e i rappresentanti della giunta comunale risultati positivi al tampone. (redazione@corrierecal.it)