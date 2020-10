Coronavirus, muore un’infermiera ricoverata al Policlinico di Catanzaro La donna di 56 anni si è spenta al “Mater Domini” dove da giorni era ricoverata in Terapia intensiva. Sale a 108 il numero dei decessi in Calabria. Il sindaco Cristofaro: «Ai suoi cari va tutta la vicinanza della comunità di Girifalco in questo momento di profondo dolore ed immensa tristezza» Stampa articolo

CATANZARO Un’infermiera di 56 anni positiva al coronavirus si è spenta oggi al Policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro. Lo riferiscono fonti ospedaliere. La donna era da giorni ricoverata in terapia intensiva: soffriva anche di altre patologie. Si tratta della prima vittima di coronavirus in ambito sanitario in Calabria, e del 108esimo decesso nella regione dall’inizio dell’emergenza.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO Attraverso la propria pagina Facebook, il sindaco di Girifalco, Pietrantonio Cristofaro, ha voluto ricordare la donna scomparsa oggi al policlinico: «Un dolore immenso colpisce oggi la nostra comunità. Il Covid 19 ha portato via una nostra giovane concittadina: la donna, ricoverata nei giorni scorsi affetta anche da altre patologie, è deceduta stamattina. Ai suoi cari va tutta la vicinanza della comunità di Girifalco in questo momento di profondo dolore ed immensa tristezza».