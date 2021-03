Casa della salute di Siderno, sbloccato l’iter. «È una piccola vittoria»

SIDERNO «Finalmente, dopo 5 lunghi mesi di mobilitazione e di denunce, l’iter per realizzare la Casa della Salute di Siderno si è sbloccato.

Il neo Commissario dell’Asp di Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi ha firmato gli ultimi atti per chiudere la convenzione con Invitalia, alla quale è demandato il compito di indire il bando, per la progettazione preliminare per la messa a norma della struttura, dopodiché si procederà con la gara d’ appalto per l’intervento vero e proprio. È una piccola vittoria e non era scontata». A darne notizia è il comitato per la Casa della salute di Siderno.

«In questi mesi ci siamo scontrati con un muro di gomma, perché tali si sono rivelati i precedenti commissari dell’Asp di RC. Per questo risultato, ringraziamo quanti ci sono stati a fianco e di supporto, i cittadini di Siderno che ci hanno creduto, la dottoressa Caracciolo della triade commissariale del Comune, il Vescovo Monsignor Oliva, tutti i giornalisti, che ci hanno accompagnato in questa lunga battaglia. Un ringraziamento particolare va a Rubens Curia e a Comunità Competente, che ci ha supportato fin da subito e consentito di prendere consapevolezza del grave dramma sanitario che vive la Calabria intera da oltre un decennio. Questo risultato non rappresenta il punto d’arrivo delle nostre rivendicazioni, ma il punto di partenza. Continueremo nella nostra mobilitazione affinché il tutto non cada nel dimenticatoio, così come è stato per quasi 10 anni. Continueremo, insieme a Comunità Competente, fino a quando il diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione, non venga garantito a tutti i calabresi.

Per queste ragioni anche domenica 21, saremo in piazza Portosalvo, alle ore 10,30, più determinati di prima, perché siamo consapevoli che un popolo che rivendica un suo diritto, non può essere ignorato».