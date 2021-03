«Nei Democratici Progressisti c’è un problema politico gigantesco»

CATANZARO «Alla luce di dichiarazioni mai smentite che vedrebbero componenti del gruppo in transito verso il centrodestra, si faccia chiarezza e si dica da quale parte si sta». Così il consigliere regionale Giuseppe Aieta, ex capogruppo dei Democratici Progressiti in Consiglio regionale: Aieta ieri è stato sfiduciato dagli altri componenti del gruppo Dp, Flora Sculco e Antonio Billari, dopo aver lanciato la proposta di devolvere a finalità solidaristiche i fondi del gruppo e aver proposto il sostegno al centrosinistra alle prossime Regionali. «Il commissario del Pd Stefano Graziano rispetto alle spese dei gruppi in consiglio regionale – sostiene Aieta – assume una posizione che non lascia dubbi: chi utilizza quei fondi sarà fuori dalla prossima alleanza di centrosinistra. Una posizione che apprezzo molto e che è in piena sintonia con la mia proposta bocciata nell’ultima riunione del gruppo Democratici e Progressisti. Rimane, però, un problema politico gigantesco determinato dal fatto che sulla linea politica non vi è stata alcuna condivisione all’interno del gruppo in quanto alla proposta da me avanzata per sottoscrivere un documento di sostegno al centrosinistra per le prossime elezioni regionali ho ricevuto una netta contrarietà e la richiesta di rinviare questa discussione. Ricordo – aggiunge Aieta – che la lista Dp fu autorizzata dal Pd e Mario Oliverio nel 2014 e confermata dal commissario del Pd, Stefano Graziano, nel 2020. Pertanto, ritengo necessario che, alla luce di dichiarazioni mai smentite che vedrebbero componenti del gruppo in transito verso il centrodestra, si faccia chiarezza e si dica da quale parte si sta».