Corigliano Rossano, prorogata la “zona arancione rinforzato”

CORIGLIANO ROSSANO Come annunciato, il sindaco Flavio Stasi, ha emanato una nuova ordinanza, la numero 35 del 21 marzo 2021, con la quale prolunga la zona “arancione rinforzato”, in tutto il territorio comunale.

La nuova ordinanza ha effetto immediato e fino al 28 marzo 2021.

Il provvedimento riguarderà sia le scuole, ivi compresa quella dell’infanzia, che le attività produttive. Sarà consentito uscire di casa dalle 5 alle 22 rimanendo, tuttavia, all’interno del proprio comune di residenza. Gli spostamenti al di fuori del comune, in entrata ed in uscita, sono permessi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità familiare o di salute. Tutti gli istituti scolastici resteranno chiusi e dovrà essere attivata la Didattica a Distanza. Invitando i Dirigenti scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, comunque consona ad assicurare lo svolgimento delle lezioni con crescente adeguatezza, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali nel rispetto della normativa vigente.

Per Bar e ristoranti saranno consentiti esclusivamente asporto o consegna a domicilio entro le ore 22.

Saranno inoltre inibiti con decorrenza immediata spazi pubblici quali piazze, larghi, parchi, lungomari. Le principali vie commerciali restano accessibili per consentire il deflusso dalle abitazioni private da parte dei residenti, per le esigenze delle persone con disabilità, per l’accesso e deflusso dagli esercizi commerciali consentiti.

In queste zone e nelle ore in cui vige il divieto non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata, e senza fare uso di superfici esposte al tatto. Sarà inoltre vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo. altresì vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo. Assolutamente vietato soffermarsi nelle aree sopra citate, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto.