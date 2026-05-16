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Reggina, in attesa della finale playoff torna il tema societario: contatti con il gruppo Rizzetta

Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stato un incontro tra il gruppo italo-americano e la società amaranto. Dialoghi in corso, ma nessun accordo definito

Pubblicato il: 16/05/2026 – 15:55
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Reggina, in attesa della finale playoff torna il tema societario: contatti con il gruppo Rizzetta

REGGIO CALABRIA Mentre la Reggina si prepara alla finale playoff di Serie D contro la Nissa, sullo sfondo continua a tenere banco il futuro societario del club amaranto. Un tema che torna d’attualità alla vigilia di una sfida decisiva per la stagione, in un momento in cui la squadra è concentrata sul campo ma l’ambiente guarda anche alle possibili evoluzioni fuori dal terreno di gioco.
A rilanciare l’attenzione è stato il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, alfredopedulla.com, riportando l’esistenza di nuovi contatti legati a un possibile interesse del gruppo italo-americano riconducibile a Matt Rizzetta, imprenditore già proprietario del Campobasso e del Napoli Basket.
Secondo quanto riferito, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra lo stesso Rizzetta e alcuni esponenti della società amaranto. Un dialogo che confermerebbe l’esistenza di una fase interlocutoria, ancora lontana da eventuali accordi formali ma non priva di sviluppi.
Il quadro, al momento, resta in evoluzione. Il legame dell’imprenditore con il Campobasso non sarebbe in discussione, ma l’interesse per la Reggina continuerebbe a essere attuale, con contatti che proseguirebbero in attesa di eventuali passi concreti e della definizione di una possibile intesa complessiva.
Già nei giorni scorsi lo stesso portale aveva parlato di un avvicinamento tra le parti, segnalando un’attenzione crescente verso il club amaranto e lasciando aperto uno scenario che, pur ancora tutto da verificare, contribuisce ad alimentare il dibattito sul futuro della società. (redazione@corrierecal.it)

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