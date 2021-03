Neve in Calabria, imbiancate le Preserre Vibonesi

SERRA SAN BRUNO Quello di oggi è stato un candido risveglio per la comunità delle Preserre Vibonesi. Tra la tarda serata di ieri e questa notte, infatti, una nevicata ha interessato tutta l’area, imbiancando monti, paesaggi e anche le strade, regalando uno spettacolo inatteso proprio nel principio di primavera.

Sono circa 10 i centimetri di neve caduti in queste ore, causando al contempo qualche disagio alla circolazione. Secondo le previsioni meteo, la situazione migliorerà solo a partire da domani mattina. Per oggi, infatti, sono ancora attese piogge e possibili nevicate nella tarda serata.