“Katarion”, cambiano le posizioni di quattro indagati

CETRARO Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, ha deciso di accogliere il ricorso presentato dall’avvocato Marco Bianco, in merito alle posizioni di alcuni degli indagati nell’operazione denominata “Katarion”. Si tratta, in particolare, di Fabrizio Iannelli a cui il gip ha deciso di revocare la misura della custodia cautelare in carcere. Pena meno severa quella decisa nei confronti di Maurizio Tommaselli che lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari. Infine, Carmine Antonuccio e Giuseppe Spanò inizialmente sottoposti alla misura della presentazione alla pg, hanno ottenuto dal gip la revoca della misura. (f.b)