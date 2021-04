AssoArpa, il dg di Arpacal Pappaterra eletto vicepresidente

CATANZARO «Rivolgo i miei complimenti al direttore generale dell’Arpacal Domenico Pappaterra che con la sua presenza autorevole contribuirà a migliorare il sistema agenziale che tutela l’ambiente e la salute dei cittadini. Per la Calabria è motivo di orgoglio e di responsabilità verso le aspettative dei cittadini e del loro diritto ad un ambiente bellissimo su cui si sta impostando lo sviluppo sostenibile della Calabria». È quanto dichiarato dall’assessore regionale alla Tutela dell’Ambiente, Sergio De Caprio, alla notizia della elezione del direttore dell’Agenzia ambientale calabrese alla carica di vicepresidente di Asso Arpa, l’associazione nazionale delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale. Pappaterra, visibilmente soddisfatto per la nomina ricevuta anche per lo sforzo di riorganizzazione che sta profondendo in Arpa Calabria, ha dato la sua disponibilità ad entrare nell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione mettendo a disposizione la sua esperienza e il suo contributo operativo in un momento importante per AssoArpa. L’Associazione, come prevede il suo statuto, opera per realizzare elevati livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie associate, nelle materie inerenti la gestione strategica, le relazioni istituzionali e sociali, i sistemi di finanziamento delle attività ed i criteri di quantificazione dei relativi costi, l’organizzazione del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse relazioni sindacali

La designazione

Nel corso della riunione di ieri del direttivo dell’associazione, svolta in modalità streaming nel rispetto delle normative sul Covid-19, l’Assemblea ha appunto designato due vicepresidenti: Domenico Pappaterra, Arpa Calabria e Stellio Vatta di Arpa Friuli Venezia Giulia. «Simbolicamente – riferiscono da AssoArpa – abbiamo voluto abbracciare l’intero territorio nazionale per dare un ulteriore messaggio di unitarietà del sistema, costituito dalle Agenzie Regionali, sempre più rappresentativo dei suoi tecnici e professionisti, strategici per sostenere e supportare la transizione ecologica del nostro Paese». «Sono onorato della scelta che l’associazione ha fatto nei miei confronti – ha detto Pappaterra – come giusto riconoscimento ad Arpa Calabria del percorso di grande crescita che ha fatto negli ultimi due anni. La nostra agenzia ha riconquistato uno spazio istituzionale nazionale che da anni aveva completamente perduto».