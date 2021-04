Bando Grandi Eventi, ecco la graduatoria dei progetti finanziabili – SCARICA L’ELENCO

CATANZARO Una quarantina di progetti in lizza, solo 13 ammessi in graduatoria e di questi 13 solo 8 sicuramente ammisi a finanziamento. È questo, in sintesi, l’esito dell’avviso pubblico per i grandi eventi – annualità 2020 – bandito dalla Regione Calabria, che ha messo a disposizione 2 milioni di euro a valere sul Pac 2007-2013. Con un decreto adottato ieri dal dirigente generale pro tempore del Segretariato generale della Giunta regionale, Eugenia Montilla, è stata ufficializzata la graduatoria provvisoria degli eventi, una graduatoria destinata a far discutere perché non mancano esclusioni “eccellenti”. La graduatoria è stata formulata dalla commissione di valutazione insidiata ad hoc, che ha concluso la sua attività l’8 marzo scremando dall’elenco delle istanze 13 proposte progettuali, quelle che hanno ottenuto un punteggio superiore a 60 (in basso è possibile scaricare i due documenti: l’elenco completo di tutte le proposte presentate con l’esito dell’istruttoria e la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento). In sostanza, dal decreto regionale emerge che risultano ammissibili a finanziamento, in ordine di punteggio, la Fondazione Armonie d’Arte (evento: Festival Armonie d’Arte), l’associazione culturale Primavera dei Teatri (Primavera dei Teatri), Associazione culturale Picanto (Peperoncino Jazz Festival), Associazione culturale Accademia dei Caccuriani (Premio letterario Caccuri), A.M.A. Calabria (Musicama Calabria), il Comune di Roccella Jonica (Festival Jazz Rumori Mediterranei), Fondazione Trame (Trame Festival), Associazione Donne in arte (Festival d’autunno). Saranno questi 8 i grandi eventi finanziabili fino ad esaurimento del plafond dei due milioni. Finanziali ma senza copertura – così si legge nella graduatoria – (quindi di fatto esclusi dal riparto delle risorse) quattro proposte progettuali tra cui quelle dell’Accademia italiana del Peperoncino (Peperoncino Festival) e dell’Associazione Magna Graecia Eventi (Magna Graecia Film Festival). In ogni caso – specifica il dipartimento Segretariato della Regione – gli esclusi possono proporre formale istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto e della graduatoria sul sito istituzionale dell’ente.