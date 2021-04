«L’Alta Velocità da Salerno a Reggio (quella vera) sarà realtà»

ROMA «L’ Alta Velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria finalmente si farà.

L’obiettivo coltivato in otto anni di impegno e battaglie parlamentari arriva a una svolta e può finalmente divenire realtà: l’Alta Velocità vera e non solo di rete proseguirà da Salerno fino a Reggio Calabria. Con la presentazione del progetto da parte di Rfi si sana una ferita, una diseguaglianza storica del Mezzogiorno e si inizia a dare al Sud ciò che finora è stato negato in termini di piattaforma infrastrutturale, di nuove opportunità e investimenti nella logistica e nell’innovazione». È quanto afferma la deputata del PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: «È un risultato di grande valore che ha da subito i connotati della realtà, visto l’esplicito richiamo al Recovery Plan, che finanzierà parte dell’opera. L’aggancio al Recovery plan soprattutto rappresenta una garanzia del completamento dell’opera con risorse nazionali e del Contratto di Programma RFI.

In questa legislatura – spiega la parlamentare Dem- abbiamo compiuto straordinari passi in avanti. Eravamo partiti avendo tutti contro e una grande quantità di resistenze.

Con la crisi di governo il percorso di vera svolta avviato dalla ministra De Micheli e dalla struttura di missione guidata da Giuseppe Catalano poteva perdersi. Ma le parole del ministro Giovannini e l’impegno che ha rispettato a inviare il progetto di fattibilità in parlamento per avviare la nuova fase ora ci rassicurano».