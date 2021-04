Statti, Taccone e Cilento: «Nomina di Placida valore aggiunto per Confagricoltura»

LAMEZIA TERME «La nomina di Walter Placida a presidente della sezione olivicola di Confagricoltura Italia rappresenta una conferma della serietà dell’attività finora svolta per difendere il settore». Così Alberto Statti, Nicola Cilento e Pierluigi Taccone, rispettivamente presidente di Confagricoltura Calabria, componente della Giunta nazionale dell’organizzazione di categoria e presidente della sezione olivicola calabrese, commentano l’elezione del presidente provinciale di Confagricoltura Catanzaro alla guida dell’organismo strategico per il comparto italiano. «Siamo certi – aggiungono – che Walter riuscirà a contribuire attivamente ad elaborare strategie di rilancio di un segmento produttivo – come quello dell’olivicoltura – che costituisce uno dei pilastri dell’intero sistema italiano e, particolarmente, meridionale delle eccellenze. Strategie che mettano al centro la qualità delle produzioni locali facendo così superare la delicatissima fase di crisi che sta interessando l’olivicoltura già colpita dall’emergenza xylella e da una concorrenza aggressiva da parte di un mercato che punta solo a spuntare prezzi al ribasso a cui si sono sommati i contraccolpi economici della pandemia». «Crediamo – sottolineano Statti, Cilento e Taccone – viceversa che proprio attraverso la difesa delle produzioni d’eccellenza costituite dalla rete di imprese che lavorano quotidianamente sul territorio si possa non solo far superare l’attuale situazione di crisi ma avviare percorsi virtuosi di crescita dell’intero comparto. Ed in questo senso siamo convinti che Walter possa offrire un contributo importante data la sua esperienza sul campo». «Così come siamo altrettanto certi – concludono – che il suo apporto possa costituire un valore aggiunto per Confagricoltura Italia per proporre soluzioni innovative e vincenti in vista dell’elaborazione del nuovo Programma di sviluppo rurale e della riforma della Pac. Strumenti che rappresentano sicuramente un banco di prova straordinario per immaginare l’agricoltura futura della Calabria e dell’intero Paese. Per questo ringraziamo anche il presidente Massimiliano Giansanti che ha condiviso la scelta di nominare Walter a responsabile della sezione».