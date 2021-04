Anziana trovata morta in casa a San Floro, indaga la Procura

SAN FLORO Un’anziana di 84 anni è stata trovata senza vita, immersa in una pozza di sangue, nella propria abitazione a San Floro. A scoprire il cadavere della donna, la mattina di Pasqua intorno alle 9, sono stati i parenti della donna. La figlia dell’anziana ha avvertito i carabinieri e il 118. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’84enne. Le tre figlie sospettano che non si tratti di una morte accidentale e hanno nominato due difensori di fiducia. Sui fatti la Procura di Catanzaro – attraverso il pm di turno Graziella Viscomi – ha aperto un fascicolo. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia e stabilito per il 6 aprile il conferimento dell’incarico al medico legale.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini, sentendo alcune persone informate sui fatti e attivando le necessarie operazioni per esaminare il contenuto delle videocamere di sorveglianza posizionate nei pressi dell’abitazione.