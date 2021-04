Cosenza, morto un docente dell’Umg. La Procura dispone l’autopsia

COSENZA La Procura di Cosenza ha disposto l’esame autoptico per far luce sulla morte di Salvatore Perri, docente di Politica economica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e originario di Cosenza. Il 45enne, due settimane fa aveva ricevuto il vaccino anti Covid e ieri è stato stroncato da infarto. Inutili i soccorsi del 118. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza, in attesa dell’autopsia disposta per scoprire se è possibile collegare la morte alla somministrazione del vaccino.