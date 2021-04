Crotone, Giuseppe Panella è il nuovo direttore sanitario dell’Asp

CROTONE Giuseppe Panella è il nuovo direttore sanitario dell’Azienda sanitaria di Crotone. Ieri il commissario dell’Asp pitagorica, Domenico Sperlì, ha approvato la delibera e oggi è stata pubblicata all’albo. Lunedì dovrebbe prendere servizio all’Asp di Crotone, dopo aver lasciato l’incarico di direttore sanitario al Mater domini di Catanzaro. Panella nel suo curriculum vanta anche l’esperienza di commissario e direttore sanitario al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Ci sono voluti tre mesi, ma alla fine Sperlì è riuscito a nominare un professionista di grande esperienza, che potrà tornare molto utile in questa fase delicata della pandemia da Covid-19 che imperversa in tutta la provincia di Crotone. Potrebbe essere prezioso soprattutto nella gestione delle vaccinazioni. Sino ad oggi Sperlì ha gestito in prima persona tutta la partita della vaccinazione, magari facendo riferimento a qualche dirigente che non aveva un ruolo specifico nel settore. Si racconta che questa mattina Sperlì, come faceva spesso, è andato a verificare come andavano le cose al centro vaccinale, istituito presso i locali della Croce rossa. Secondo quanto riferito è arrivato interno alle 12 e le somministrazioni previste per questa mattina erano state tutte somministrate. Ha preso il telefono ed ha urlato contro l’interlocutore che ha risposto alla sua chiamata. Chi ha ascoltato la telefonata ha avuto la percezione che c’era stata la classica lavata di testa per un dipendente che avrebbe potuto e dovuto prevedere che si poteva fare un numero maggiore di somministrazioni. L’arrivo del nuovo direttore sanitario, quindi, dovrebbe consentire anche valutazioni di questi aspetti non secondari delle attività, che si intendono mettere in campo per fronteggiare e bloccare la diffusione del Covid-19.