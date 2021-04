Certezze sulla campagna di vaccinazione. Sit-in dei sindaci del Cosentino alla Cittadella – FOTO

CATANZARO Una delegazione di sindaci di Comuni della provincia di Cosenza sta attuando un presidio davanti la sede della Regione Calabria, a Catanzaro, per chiedere certezze sull’andamento della campagna vaccinale. I primi cittadini presenti al sit-in rappresentano 80 sindaci del Cosentino che ieri hanno scritto una lettera-appello indirizzata, tra gli altri, al commissario ad acta della sanità calabrese, Guido Longo, e al presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.

«Tutti i nostri cittadini devono essere vaccinati»

A esporre le loro rivendicazioni è il sindaco di Cariati, Filomena Greco. «Vogliamo capire cosa si sta facendo con il piano vaccinale – ha detto – perché non funziona la piattaforma di prenotazione, perché non riusciamo ad avere le dosi, perché nella provincia di Cosenza, a differenza di altre Asp, non si vaccina, perché la Calabria è ultima nelle classifiche nazionali. Noi abbiamo messo a disposizione tutto e vogliamo ancora mettere a disposizione il nostro contributo e i dati reali relativi ai nostri territori». «Il nostro obiettivo è che tutti i nostri cittadini vengano vaccinati per far sì – ha proseguito Filomena Greco – che al più presto si esca da questa pandemia, che è una guerra che però mi sembra stiamo affrontando senza munizioni. Vogliamo delle risposte perché dobbiamo dare risposte ai nostri cittadini. Purtroppo i sindaci sono stati lasciati soli sui loro territori, con tutte le responsabilità sulle spalle e senza mezzi per poter garantire il diritto alla salute dei cittadini. Se non completiamo la campagna vaccinale il nostro futuro sarà sempre più a rischio».