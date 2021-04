Disastro “Moby Prince”, Nesci: «Si farà luce su questa tragedia»

VIBO VALENTIA «Questo pomeriggio ho partecipato, nel Comune di Parghelia, in Calabria, alla commemorazione del 30esimo anniversario del disastro del traghetto “Moby Prince”, un sinistro marittimo avvenuto la sera del 10 aprile 1991, quando il traghetto entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno». Lo scrive in un post della sua pagina Facebook Dalila Nesci, sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi. «Nel gennaio 2018 è stata pubblicata la relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta su quella che è stata, in termini di perdita di vite umane, la più grave tragedia che abbia colpito la Marina mercantile italiana dal secondo dopoguerra. Questa storia ha molte implicazione, ma quello che vorrei sottolineare è l’inaccettabile perdita di tante persone, ben 140, che semplicemente stavano svolgendo il proprio lavoro. Anche in questa legislatura nascerà una nuova Commissione parlamentare di inchiesta che proseguirà a fare luce su questa tragica storia. Una storia per cui ancora si ricerca piena verità e giustizia».