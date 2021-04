Dopo il sequestro dell’impianto fotovoltaico la Cassazione assolve Scipio Marchetti

ROMA È stato assolto dalla Cassazione, perché il fatto non sussiste, Giuseppe Scipio Marchetti al quale settembre 2016 la guardia di finanza di Cosenza, su disposizione del gip del Tribunale bruzio, aveva sequestrato un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Girifalco. Marchetti era imputato perché pur essendo sottoposto alla sorveglianza speciale, avrebbe omesso di comunicare le variazioni e gli incrementi del suo stato patrimoniale «riguardanti elementi del valore non inferiore a 10.329 euro». In particolare, Marchetti (difeso dagli avvocati Carmine Curatolo e Sabrina Mannarino) non avrebbe dichiarato di aver ottenuto la liquidazione della somma di 273.904,61 euro (somme versate su un proprio conto corrente nel 2011) e di aver effettuato nel 2011 versamenti finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico del valore di 263.577 euro nel 2011. L’indagato era destinatario di una misura restrittiva della sorveglianza speciale emessa dal Tribunale nel 2007. All’esito dell’attività di indagine, condotta dalla Procura di Cosenza, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo della struttura che, in seguito alla sentenza della Cassazione è stata restituita a Marchetti.