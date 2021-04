Lamezia, manifestazione dei lavoratori Eurospin il 16 aprile

LAMEZIA TERME «Venerdì 16 aprile alle 10 davanti al supermercato Eurospin di Lamezia Terme in via del progresso, si svolgerà la prima manifestazione di protesta dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti della società Eurospin Sicilia Spa – si legge in una nota. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della vertenza che le Segreterie regionali del sindacato hanno avviato nei confronti di Eurospin per il mancato rispetto dei protocolli di prevenzione per il contenimento del virus Covid19 e per le evidenti violazioni contrattuali nei confronti delle lavoratici e dei lavoratori del noto marchio commerciale». «Come denunciato dalle organizzazioni sindacali l’azienda Eurospin – continua la nota – costringe i propri dipendenti a svolgere mansioni non idonee al Ccnl, Contratto collettivo nazionale di lavoro, (comprese le pulizie e la sanificazione dei locali che competerebbe a ditte specializzate) e continua ad utilizzare la pratica dei trasferimenti “selvaggi” che pone in grave pericolo la salute dei lavoratori e delle lavoratrici oltre a metterli in una condizione di grave difficoltà economica, poiché allontanati arbitrariamente a diversi km dalla propria residenza e sede di assunzione». «All’iniziativa – conclude la nota – saranno presenti i Segretari generali delle categorie regionali Giuseppe Valentino (Filcams Cgil), Fortunato Lopapa, (Fisascat Cisl), Caterina Fulciniti (Uiltucs Uil)».