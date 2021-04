Diamante “Museo a cielo aperto”, incontro Magorno-Sgarbi

DIAMANTE Dopo la presentazione nei giorni scorsi del programma di iniziative ed eventi, entra subito nel vivo l’organizzazione di “Diamante, museo a cielo aperto”, le celebrazioni per i primi 40 anni dal primo murales dei tanti che oggi caratterizzano la cittadina tirrenica. Mercoledì il sindaco, senatore Ernesto Magorno, insieme al direttore artistico della nuova operazione murales, l’artista Antonino Perrotta, incontreranno lo storico d’arte Vittorio Sgarbi per definire nuove e inedite iniziative con cui arricchire il già denso programma di manifestazioni, spazi culturali e artistici che già sono stati avviati dall’amministrazione per celebrare al meglio questo evento.

«Teniamo molto a questo appuntamento – spiega il senatore Magorno – perché anche grazie ai murales abbiamo segnato un tratto distintivo di Diamante, riconosciuta ormai ben oltre i confini calabresi per questi squarci d’arte che abbelliscono e rendono unico il nostro borgo».