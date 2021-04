I pazienti del S. Anna: «Costretti a emigrare per essere curati»

CATANZARO «Venuti a conoscenza di una riunione che si terrà domani 22 aprile 2021 -si legge in una nota – con le strutture commissariali, per discutere dell’attuale situazione del S. Anna Hospital vogliamo parteciparle, in qualità di pazienti della struttura, il disagio

che stiamo vivendo a causa delle difficoltà che rischiamo di dover subire con la chiusura definitiva del S. Anna Hospital». «Molti di noi in questi ultimi quattro mesi – continua la nota – si sono visti costretti ad “emigrare”, con notevoli costi da sostenere, per trovare risposte assistenziali, altri non hanno potuto effettuale i dovuti controlli post-operatori presso la struttura nella quale ripongono massima fiducia». «Il nostro è un accorato appello – conclude la nota – alla sensibilità istituzionale del prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta, affinché faccia in modo, dall’alto del suo ruolo, che il S. Anna Hospital possa continuare a curarci e a salvare altre vite, così come ha già fatto per noi».