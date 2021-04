Serie A sempre più amara, il Crotone continua la discesa

CROTONE Un’altra sconfitta interna per il Crotone, sempre più destinato alla serie B. Grazie a un gol di Quagliarella a inizio ripresa la Sampdoria espugna lo Scida al termine di una partita giocata a basso ritmo e povera di grandi emozioni, con i doriani più intraprendenti e pericolosi rispetto ai pitagorici, orgogliosi e generosi ma chiaramente in difficoltà. Sesta sconfitta consecutiva per il Crotone, sempre più fanalino di coda del torneo mentre si registra la seconda vittoria di fila per la Sampdoria che supera il Verona e si prende il nono posto. Nel prossimo turno il Crotone giocherà a Parma mentre la Samp farà visita al Sassuolo.

Il tabellino Crotone – Sampdoria 0-1 (0-0) – Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji (44′ st Riviere), Magallan, Luperto (18′ st Golemic); P. Pereira (19′ st Molina), Eduardo, Cigarini (19′ st Di Carmine), Zanellato, Reca; Messias, Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 11 Dragus, 20 Rojas, 33 Rispoli, 44 Petriccione, 77 Vulic). All. Cosmi. Sampdoria (4-4-2): Audero; Tonelli, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrian Silva, Jankto (45′ st Leris); Gabbiadini (44′ st Keita Balde), Quagliarella (44′ st Damsgard). (30 Ravaglia, 34 Letica, 2 Kaique Rocha, 8 Verre, 11 Ramirez, 16 Askildsen, 19 Regini, 20 La Gumina). All. Ranieri Arbitro: Paterna di Teramo. Reti: nel st 8′ Quagliarella