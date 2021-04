Villa Bianca, Blitz di Spirlì: «Chi blocca la consegna del centro Covid?»

CATANZARO Improvviso blitz questa mattina del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì a Villa Bianca a Catanzaro, individuato dall’Ente regionale come centro Covid. Spirlì ha fatto un sopralluogo nei locali della struttura, insieme al capo della Protezione Civile regionale Fortunato Varone e ai militari dell’esercito, per denunciare l’inaccettabile ritardo con cui si sta procedendo alla consegna del centro. Il governatore reggente si è rivolto al commissario straordinario del Mater Domini Giuseppe Giuliano chiedendo chi o cosa stia bloccando la consegna dei locali e senza indugi ha affermato di essere pronto a denunciare la situazione in Procura. Giuliano ha confermato alcuni rallentamenti ma anche voluto rassicurare sull’attivazione di Villa Bianca con una disponibilità di 40 posti letto.