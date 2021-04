Farmabusiness, respinto il ricorso della Dda: Tallini resta in libertà

CATANZARO Il ricorso della Dda «è inammissibile» e per queste ragioni Domenico Tallini resta in libertà. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato dal Pm, avverso alla decisione del Tribunale della libertà di Catanzaro che aveva già annullato l’ordinanza del gip, con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari all’ex presidente del Consiglio regionale. La decisione è stata comunicata dai difensori di Tallini, Vincenzo Ioppoli e Valerio Zimatore.

Il riesame

Lo scorso 18 febbraio sulla posizione di Tallini si era, infatti, espresso il Tribunale del riesame di Catanzaro che, in una quarantina di pagine, aveva sviluppato il ragionamento che ha poi portato all’annullamento della misura cautelare nei confronti dell’ex presidente del Consiglio regionale. Un ragionamento invece ritenuto «illogico e contraddittorio» dalla Dda del capoluogo che aveva proposto il ricorso in Cassazione, oggi ritenuto però inammissibile.

Farmabusiness

Domenico Tallini, storico esponente di Forza Italia, era finito ai domiciliari lo scorso 19 novembre 2020 perché coinvolto nell’inchiesta “Farmabusiness”, coordinata dalla Dda di Catanzaro.