Magorno: «Voterò no al Recovery, Meridione sfavorito»

CATANZARO «Dopo aver letto il testo mi trovo costretto ad annunciare il mio no al Recovery Plan. È doveroso sottolineare il passo avanti fatto grazie al nuovo governo e all’intenso lavoro della Ministra Carfagna, purtroppo, però, questi passi avanti non sono sufficienti per soddisfare le richieste dei Sindaci del Recovery Sud. La quota destinata al Mezzogiorno è inferiore al 60%, il Sud non avrà ciò che gli spetta e questo errore rischia di pesare in maniera decisiva per il futuro dell’Italia intera». Queste le parole del senatore di Italia Viva Ernesto Magorno.