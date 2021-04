Processo troppo lungo, 5mila euro di indennizzo per un imputato (assolto) di “Minosse”

CATANZARO Dovrà essere indennizzato Domenico Belvedere, imputato e assolto nel processo nato dall’inchiesta “Minosse”, tenutosi dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia. A seguito del ricorso per «per equa riparazione» proposto lo scorso 16 aprile 2021 dagli avvocati difensori Giuseppe Di Renzo, Salvatore Pisani e Marianna Zampogna, il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto a Belvedere un risarcimento pari a 5mila euro.

Processo troppo lungo

Il processo, infatti, nato nel 2006, si è concluso solo nell’agosto del 2020 per un periodo totale di 14 anni, 6 mesi e 29 giorni. E così il Tribunale di Catanzaro, valutato il numero degli imputati, 18, dei reati contestati, delle parti civili e la complessità degli accertamenti istruttori, ha ritenuto che il processo avrebbe dovuto concludersi in 4 anni, stabilendo così il diritto di Belvedere ad ottenere l’indennizzo, 500 euro per ogni anno di ritardo. «Un episodio molto importante – sottolineano gli avvocati – e un risultato per nulla scontato e raggiunto anche in tempi particolarmente celeri, indicativo di efficienza del sistema». (redazione@corrierecal.it)