Covid, contagi in aumento nella frazione di Paravati

MILETO In aumento i contagi da Covid-19 a Mileto, in particolare nella principale frazione Paravati. Nel territorio della città normanna il numero dei contagi sta crescendo esponenzialmente giorno dopo giorno fino ad arrivare adesso a 72 persone risultate positive al virus. Mentre i casi attivi si moltiplicano, proseguono i tentativi del primo cittadino Salvatore Fortunato Giordano, e dell’Asp di tracciare i contagi e contenere la diffusione del coronavirus tanto attraverso la chiusura degli istituti scolastici, punto di partenza di questo focolaio, quanto con una intensa attività di test e controlli.

«Ieri – spiega il sindaco – si è svolto regolarmente lo screening per tampone molecolare ai ragazzi che già avevano sostenuto l’antigenico. I risultati li avremo nei prossimo giorni, nel frattempo rimaniamo isolati e con mascherina e distanziamento».