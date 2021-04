CATANZARO Un uomo è stato ritrovato in tarda serata, senza vita, in un canale nel comune di Simari Crichi, nel Catanzarese. Il 75enne era scomparso nel pomeriggio di oggi e sulle sue tracce si erano messi i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del per recuperare il cadavere dell’uomo, avvistato nel pomeriggio nella stessa zona. Indagini in corso sulla causa del decesso.