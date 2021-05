L’Inter batte il Crotone e lo manda in Serie B

CROTONE L’Inter batte il Crotone 2-0 nell’anticipo della 34esima giornata della Serie A e vede lo scudetto a un passo. Le reti di Eriksen e Hakimi regalano la vittoria alla squadra di Conte che sale a quota 82 punti in classifica, a + 14 sull’Atalanta che deve giocare domani in casa del Sassuolo: in caso di mancata vittoria della squadra di Gasperini l’Inter vincerebbe il titolo. Il Crotone retrocede matematicamente in Serie B, la squadra di Serse Cosmi si ferma a 18 punti a quattro giornate dalla fine saluta la Serie A.