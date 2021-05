Scuola, il ministro Bianchi: «A settembre tutti in classe»

CATANZARO Un piano per ingressi e trasporti, la vaccinazione per tutto il personale scolastico e poi «spero si cominci in fretta con i ragazzi». L’obiettivo del ministro

dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervistato in apertura di prima pagina da Repubblica, è «riportare a settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza»: dal primo del mese le scuole saranno aperte per la fase dell’accoglienza, l’auspicio è partire con le lezioni «tra il 10 e il 15 settembre». «Con il decreto sostegni – ricorda Bianchi – abbiamo già dato 150 milioni alle scuole per la sicurezza sanitaria. Adesso, in accordo con il generale Figliuolo, stiamo facendo ripartire le vaccinazioni per tutto il personale scolastico: siamo al 70%, a settembre avremo tutti vaccinati». «Stiamo lavorando con i ministri Gelmini, Lamorgese e Giovannini, con le Regioni e gli enti locali, insieme ai tavoli dei Prefetti, che hanno

funzionato bene, per organizzare la gestione dei trasporti anche rispetto agli orari di ingresso e di uscita a scuola», aggiunge. Quanto alle classi-pollaio, il ministro ricorda che il tema della riduzione del numero di studenti per classe fa parte di «un nuovo disegno del sistema scolastico» previsto dal Pnrr. «Andremo verso classi ridotte progressivamente», per settembre è stato confermato l’organico dei docenti, anche a fronte di una riduzione degli alunni. E sui precari, nessuna sanatoria, «il problema però esiste e va affrontato», l’obiettivo è «arrivare a un sistema a regime con concorsi annuali».