Reggina, la trattativa entra nel vivo: possibile svolta in arrivo per il passaggio a Rizzetta

la cessione del club

REGGIO CALABRIA La sensazione crescente, pur con la necessaria cautela del caso, è che questa volta la direzione sia davvero tracciata. La trattativa per il possibile passaggio di proprietà della Reggina entra nelle sue fasi più delicate e, al tempo stesso, più concrete. Da una parte il patron Ballarino, dall’altra l’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, che da settimane manifesta un interesse sempre più strutturato per il club amaranto.

Dopo un lungo periodo fatto di contatti e segnali non ufficiali, il dialogo tra le parti si è intensificato nelle ultime settimane, alimentando la sensazione che l’operazione possa arrivare a un punto di svolta. Nell’ambiente reggino, infatti, cresce l’idea che la trattativa sia ormai entrata in una fase decisiva, anche se restano ancora diversi passaggi da completare prima di un eventuale closing.

Un primo elemento di conferma indiretta era arrivato nei giorni scorsi attraverso il Campobasso FC, società riconducibile allo stesso Rizzetta, che aveva ufficializzato l’esistenza dei contatti per l’acquisizione della Reggina. Da quel momento l’interesse dell’imprenditore non si è mai raffreddato, anzi ha continuato a essere ribadito anche attraverso i canali social, dove Rizzetta ha interagito e rilanciato messaggi dei tifosi amaranto, alimentando ulteriormente l’attesa.

L’operazione, secondo le valutazioni circolate finora, si collocherebbe intorno ai 2 milioni di euro e riguarderebbe il passaggio del club attualmente militante in Serie D dopo le vicende degli ultimi anni. Una cifra che rappresenterebbe la base di un accordo ancora da definire nei dettagli, ma che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia recente della società. (redazione@corrierecal.it)

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