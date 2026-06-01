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Busitalia, nuovi collegamenti dalla Calabria verso Campania e Puglia

Attive dal 1° luglio le nuove corse diurne tra Crotone, Salerno e Bari. Potenziati i collegamenti interregionali con fermate lungo la fascia ionica calabrese

Pubblicato il: 01/06/2026 – 13:44
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Busitalia, nuovi collegamenti dalla Calabria verso Campania e Puglia
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ROMA Busitalia, società  di Trenitalia (gruppo Fs), amplia la propria offerta con due nuovi collegamenti diurni dalla Calabria alla Campania e alla Puglia, entrambi attivi a partire dal primo luglio. Nel dettaglio, sono previste ogni giorno quattro corse fra Crotone e Salerno, con fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari e Castrovillari. Saranno inoltre attivi quattro collegamenti quotidiani fra Crotone e Bari con fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari, Trebisacce, Policoro-Matera e Altamura. I nuovi collegamenti si inseriscono in un progetto più ampio volto a rafforzare l’integrazione tra autobus e treno e a valorizzare i principali nodi di interscambio, con benefici concreti per i territori e per i viaggiatori. Da oggi, infatti, sono attivi i due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Umbria e Toscana, con partenze ogni giorno da Crotone verso Roma e Perugia e da Catanzaro verso Roma e Siena. Il servizio verrà svolto con autobus di ultima generazione, con la livrea rossa di Busitalia, progettati per garantire elevati standard di comfort, accessibilità e sicurezza anche nei viaggi di media e lunga percorrenza. I mezzi sono dotati di sedili reclinabili, monitor informativi, impianti di climatizzazione, Wi-Fi, prese Usb, toilette e sistemi avanzati di assistenza alla guida. I biglietti sono già acquistabili sul sito di Trenitalia e Busitalia, tramite applicazione, a bordo o nei punti vendita abilitati.

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