Turismo nella Sibaritide, Aversente e Caravetta: «Potenzialità infinite oberate dai problemi»

CORIGLIANO ROSSANO Potenzialità, ipotesi di sviluppo di un settore oberato dai problemi, il turismo. Sarà questo l’argomento cardine della trasmissione “Un eco dallo Jonio”, il talk che racconta la Sibaritide, in onda questa sera dalle 21,00 su L’Altro Corriere Tv.

Dalle possibilità infinite grazie alla generosità di madre natura, fra mare, montagna, beni architettonici, culturali e storia, enogastronomia e agricoltura d’eccellenza, la piana di Sibari potrebbe vivere di turismo tutto l’anno. Ed invece si riduce a “fare” turismo, quando va bene, da giugno ad agosto.

Per questioni ataviche come la carenza infrastrutturale e di accesso alle bellezze sibarite, le potenzialità del settore, nonostante tutto, rimangono solo sulla carta. In mezzo la classe imprenditoriale che non riesce a fare rete ed a proporre un brand.

Di prospettive per il futuro, anche a breve termine, di analisi dei problemi da risolvere, di proposte e idee, di concessioni demaniali se ne discuterà con i due ospiti di Luca Latella negli studi di Corigliano Rossano: Anna Aversente, titolare del Relais Il Mulino, elegante struttura ricettiva sulla collina coriglianese e Carlo Caravetta che con la famiglia gestisce il noto Lido Malena dal 2001.

«Potremmo fare turismo – dirà Anna Aversente – già dal mese di marzo, tra mare e montagna e beni culturali. Un aspetto sul quale dobbiamo molto migliorare è certamente il nostro “biglietto da visita”, le vie di accesso, le strade».

«L’attivazione della Frecciargento è un buon punto di partenza – aggiungerà Carlo Caravetta fra i tanti temi – ma gli sforzi vanno compiuti a 360° ed il gap infrastrutturale deve essere colmato accorciando le distanze, grazie ad una migliore statale 106, con gli aeroporti e migliorando l’accoglienza delle crociere»,

L’appuntamento è per questa sera dalle 21,00 su L’Altro Corriere Tv (canale 211 del digitale terrestre), sul sito internet, sulla pagina Facebook e sul Corriere della Calabria.