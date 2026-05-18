Catanzaro, “viaggio” nel e sul cantiere per la “rinascita” del Duomo. «Lo skyline della città non cambierà» – FOTO

la grande opera

CATANZARO «In queste ore una squadra di operai specializzati è impegnata in un’operazione delicata e spettacolare: la rimozione della statua della Madonna che svetta sul campanile del Duomo di Catanzaro, che verrà portata a terra con una grande gru per essere sottoposta ad un importante restauro». Lo scrive sui social il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, che oggi ha fatto un sopralluogo, con tanto di visita dall’alto, all’imponente cantiere della ristrutturazione del Duomo di Catanzaro, al centro di un lungo e delicatissimo intervento di recupero dopo un devastante crollo strutturale interno avvenuto nel 2017: insieme alla Ferro, tra gli altri il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, e la Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Catanzaro Stefania Argenti. A eseguire i lavori di restauro e di consolidamento strutturale la ditta Langella di Napoli, impresa specializzata in interventi di recupero su edifici storici e monumentali.

I lavori

«Il tempo, le intemperie e perfino una lesione provocata da un fulmine – ricorda ancora la Ferro – hanno reso necessario un intervento accurato per preservare un’opera dal grande valore religioso, artistico e identitario. Quello del Duomo è un cantiere particolarmente complesso anche dal punto di vista organizzativo, perché articolato in due lotti distinti che procedono parallelamente: quello del Provveditorato alle Opere Pubbliche, dedicato alla messa in sicurezza statica, al consolidamento delle navate, della cupola e del transetto, con la ricostruzione delle coperture; e quello della Soprintendenza, che riguarderà il restauro e la messa in sicurezza della facciata e del campanile, anch’essi fortemente compromessi sotto il profilo strutturale. Un lavoro delicato, che – aggiunge il sottosegretario all’interno, delegata agli edifici di culto – richiede competenze elevate e un grande lavoro di coordinamento, e al termine del quale la Cattedrale cambierà aspetto soprattutto al suo interno. Non ci sarà, però, alcun abbassamento di quota del campanile. Lo skyline di Catanzaro rimarrà invariato, nel pieno rispetto dell’identità architettonica e storica della città. Per me seguire questo percorso e contribuire, nel mio ruolo istituzionale, a creare le condizioni affinché un intervento così complesso potesse prendere forma è motivo di particolare soddisfazione. L’obiettivo – spiega la Ferro – è restituire il Duomo alla comunità catanzarese, riconsegnare ai cittadini, più sicuro e resistente alle minacce del tempo, un luogo che non è soltanto un edificio religioso, ma uno spazio di memoria e identità collettiva».

Il post del prefetto De Rosa

Anche il prefetto De Rosa su scala ha commentato il sopralluogo: «Siamo arrivati a circa 50 metri di altezza vicinissimi alla Statua della Madonna che le maestranze stanno in sicurezza portando giù per gli interventi di restauro. Un cantiere di enorme complessità e specializzazione come si può ben vedere dalle foto che richiede un grande lavoro di squadra, straordinaria competenza e misure di sicurezza di livello altissimo. Ci vorrà un anno per terminare i lavori. I miei complimenti – conclude De Rosa – a chi sta eseguendo questi interventi e a chi ha la responsabilità del cantiere e la direzione lavori. Catanzaro bellissima dall’alto, la Basilica ritornerà presto a rivivere!». (a. cant.) (Foto tratte dalle pagine facebook di Wanda Ferro e Castrese De Rosa)

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