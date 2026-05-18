Cosenza, tensioni alla Partita del Cuore dopo uno striscione contro Guarascio: ferito uno studente. Il sindaco: «Clima preoccupante»

la denuncia

COSENZA Una giornata nata all’insegna dello sport e della solidarietà è finita al centro di polemiche. Al centro della vicenda la “Partita del Cuore” disputata allo stadio San Vito-Gigi Marulla tra gli studenti dell’Istituto Valentini-Majorana di Castrolibero e del Liceo Scientifico Fermi – Polo Tecnico Brutium di Cosenza.

Secondo quanto sostenuto dall’associazione Cosenza nel Cuore e da alcuni testimoni, durante l’ingresso allo stadio sarebbe stata comunicata ai ragazzi una disposizione secondo cui la partita sarebbe stata sospesa in caso di esposizione di striscioni contro il patron del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio. Sempre secondo la ricostruzione, alcuni steward sarebbero successivamente intervenuti per impedire l’esposizione di uno striscione con la scritta “Guarascio vattene”, circostanza che avrebbe generato momenti di tensione tra i presenti. Da qui sarebbe nata una colluttazione durante la quale un giovane ha avuto bisogno dell’intervento del personale medico presente allo stadio. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale.

L’associazione ha rivolto un appello al sindaco, al Consiglio comunale e al prefetto affinché venga fatta chiarezza sull’accaduto, denunciando quella che ritiene una limitazione della libertà di espressione.

La nota del Cosenza calcio sul successo dell’iniziativa. Poi in serata: «Non abbiamo organizzato noi l’evento»



Il Cosenza Calcio, dopo aver diffuso una nota dedicata allo svolgimento della manifestazione sportiva, sottolineando il successo dell’iniziativa e la forte partecipazione degli studenti, in serata ha espresso sui propri canali social la sua vicinanza al giovane rimasto contuso in mattinata, precisando di non essere responsabile dell’organizzazione dell’evento. «La società – evidenzia la nota – è in costante contatto con i familiari e augura al ragazzo una pronta guarigione».

La vicenda che ha portato al ferimento dello studente si inserisce in un clima già segnato da contestazioni di una parte della tifoseria nei confronti della proprietà rossoblù.

Il sindaco Franz Caruso: «Quel che si è verificato non ci esime dall’evidenziare il clima che da tempo si respira in città»

Sull’episodio sempre in serata il sindaco Franz Caruso ha espresso la propria vicinanza al giovane studente rimasto ferito allo stadio San Vito-Gigi Marulla e alla sua famiglia, auspicando una immediata guarigione e che sia fatta piena luce sull’accaduto da parte delle autorità competenti. «Quanto verificatosi allo stadio durante una manifestazione sportiva riservata agli studenti – ha affermato il primo cittadino – non può essere sottovalutato, né archiviato come un episodio marginale. Quando un giovane finisce al Pronto Soccorso dopo momenti di tensione vissuti all’interno di uno stadio cittadino, è doveroso fermarsi a riflettere con grande senso di responsabilità. Esprimo sincera vicinanza al ragazzo coinvolto e ai suoi familiari che hanno certamente vissuto momenti di particolare apprensione. Saranno, eventualmente, gli organi preposti a verificare con attenzione la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità. Quel che si è verificato, però, non ci esime dall’evidenziare il clima che da tempo si respira in città ed in tutta la provincia cosentina, attorno alle vicende del Cosenza Calcio e alla contestazione sempre più diffusa nei confronti della proprietà e dei vertici societari. Quel che più sorprende nella vicenda verificatasi durante una innocente partita di calcio tra studenti è il tentativo di soffocare un dissenso democratico affidato ad uno striscione che si voleva a tutti i costi rimuovere. È evidente che il rapporto ormai deteriorato con la tifoseria organizzata stia producendo effetti che travalicano l’ambito sportivo, incidendo sul clima sociale e civile della nostra comunità e lo testimonia una volta di più quanto si è verificato addirittura nel contesto sportivo di un torneo studentesco. Proprio per questo è necessario che attorno al Cosenza calcio e alle sue diverse componenti si recuperino senso di responsabilità, confronto civile e rispetto reciproco. La passione dei tifosi rappresenta un patrimonio della città e non può trasformarsi in terreno di tensione permanente o di esasperazione sociale. Ritengo del tutto evidente che la vicenda del Cosenza calcio coinvolga non soltanto l’aspetto sportivo, ma anche il sentimento collettivo di un’intera comunità che oggi vive un clima di forte esasperazione, polemiche e divisioni che rischia di compromettere ulteriormente la serenità e la coesione sociale della nostra città. Ecco perché è necessario compiere ogni sforzo e ogni azione utile affinché si esca da questa situazione di incertezza, in maniera tale da rasserenare gli animi e da indurre chi detiene la guida societaria a trarre le dovute conclusioni». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato