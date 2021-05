CATANZARO Il sindaco della città capoluogo Sergio Abramo, al termine di una riunione operativa in Prefettura che è stata incentrata sul rientro nell’atmosfera del terrestre del razzo cinese “Lunga marcia 5B”, ha raccomandato ai cittadini di non uscire di casa, in via precauzionale, dall’una di questa notte fino alle 7 di domenica mattina. Il range orario di rientro del cosiddetto lanciatore spaziale è stato ulteriormente ristretto dalla Protezione civile.