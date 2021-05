Trebisacce, ritrovato la notte scorsa fa perdere di nuovo le sue tracce

TREBISACCE Ritrovato la notte scorsa, ha fatto perdere nuovamente le sue tracce, il quarantasettenne di Trebisacce che risultava disperso da giovedì scorso. L’uomo – che soffrirebbe di alcuni disturbi – è stato trovato la notte scorsa in stato confusionale, in una stradina di campagna della Piana di Cerchiara. Dopo il ritrovamento è stato ricoverato nell’ospedale di Castrovillari per accertamenti. In ospedale però è rimasto solo alcune ore, perché in mattinata si è allontanato nuovamente. Adesso sono ripartite anche le ricerche a cui partecipa una squadra del Soccorso Alpino della Stazione del Pollino, composta da una ventina di volontari, lo sta nuovamente cercando nel comprensorio del Pollino.