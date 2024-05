Sinistra Italiana tra new entry e radicamento sul territorio: aderisce anche Enzo Bruno

strategie politiche

CATANZARO Mercoledì 22 maggio alle ore 11.30 è convocata una conferenza stampa nella città di Catanzaro, nella sala della Biblioteca comunale di Villa Margherita, per illustrare le politiche di rilancio del partito di Sinistra Italiana in città e in provincia, comunicare nuove adesioni al progetto di costituzione di circoli e una federazione forte e punto di riferimento della sinistra catanzarese. La Conferenza stampa sarà tenuta dal segretario regionale di Sinistra Italiana della Calabria, Fernando Pignataro, dalla candidata alle prossime elezioni europee Maria Pia Funaro, da Elisabetta Trecozzi della segreteria regionale di Si, da Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro, esponente di spicco della politica catanzarese.

