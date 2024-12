Peste suina, Lollobrigida: «Abbiamo chiesto il coinvolgimento Ue»

l’annuncio

ROMA «In Europa abbiamo presentato poche ore fa un documento insieme alla Germania sulla peste Suina e chiede il coinvolgimento dell'Europa anche in termini economici per sostenere una battaglia che non è solo italiana, è praticamente di tutte le nazioni europee per contrastare ed eradicare questo fenomeno». Lo dice il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell'assemblea annuale di Confagricoltura, in corso a Roma. «Sul Mercosur noi abbiamo posto un problema. In questi anni gli agricoltori europei si sono sentiti abbandonati dall'Europa e negli ultimi anni addirittura considerati antitetici rispetto alla tutela dell'ambiente, un vero paradosso», aggiunge. Il ministro poi prosegue nella sua analisi. «I trattati di questa natura – sostiene – sono più sopportabili anche in termini psicologici dai nostri agricoltori quando gli agricoltori sono certi che tu li proteggi e metti in campo tutti gli strumenti per garantirli dalla concorrenza sleale. Nel Mercosur è ovvio che l'Italia può avere un guadagno complessivo, ma con il sacrificio di alcuni settori che vengono messi in ginocchio. Devono essere certi che non sono stati sacrificati per altri».