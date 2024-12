Statti: «Misure di garanzie per il reddito degli agricoltori e meno burocrazia»

l’intervista

ROMA Un piano per l’agricoltura europea che ovviamente ha delle ricadute a livello italiano. La necessità è sostenere un’agricoltura italiana ed europea che sia produttiva, competitiva, sostenibile. E’ questo il messaggio lanciato da Roma nel corso dell’Assemblea di Confagricoltura, dal presidente Massimiliano Giansanti. Una posizione condivisa e rilanciata anche dal presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti. «E’ un momento molto delicato per le imprese agricole, chiamate ad affrontare le problematiche derivanti dal cambiamento climatico che stanno mettendo in seria discussione la tenuta delle nostre imprese. L’Europa, negli anni, è stata poco attenta alle esigenze reali del mondo agricolo e oggi il presidente americano Donald Trump vuole imporre dei dazi. E’ un problema», sostiene Statti. Che aggiunge: «In ogni caso bisogna pensare ad un piano B per fronteggiare queste emergenze».

Il ruolo di Confagricoltura in Europa

«Confagricoltura ha una grande responsabilità in Europa, quella di guidare il Copa: l’organizzazione delle maggiori rappresentanze agricole europee», continua Statti. «Il presidente Giansanti ha tutte le carte in regola per poter riportare al centro dell’attenzione l’agricoltura europea, chiedendo nuove risorse ma al contempo facendo delle proposte concrete e serie in linea con le esigenze reali degli agricoltori». Tra le variabili da affrontare, l’emergenza climatica occupa uno spazio decisamente importante. «Servono delle misure di garanzia, così come è necessario garantire il reddito degli agricoltori, è un aspetto fondamentale. Oggi non è possibile pensare che un’impresa agricola possa lavorare sotto costo». «Le imprese agricole sono chiamate a portare avanti una serie di incombenze burocratiche che non sono più sostenibili – chiosa Statti – quindi bisogna snellire le procedure e fare in modo che le imprese possano dedicare sempre più tempo alle attività agricole e non a quelle burocratiche». (f.b.)

