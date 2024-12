Michele e Antonio Affidato incontrano Papa Francesco in occasione del “Concerto con i Poveri”

ARTE E FEDE

LAMEZIA TERME Lo scorso 7 dicembre, l’Aula Paolo VI in Vaticano ha ospitato la V^ edizione del “Concerto con i Poveri”, un evento che unisce arte e solidarietà. Ideato nel 2015, da Riccardo Rossi e Gualtiero Ventura, organizzato da Nova Opera e con la direzione artistica del Maestro Mons. Marco Frisina, questo appuntamento ha consolidato il suo ruolo di ponte tra arte, bellezza e carità. Quest’anno, l’iniziativa ha visto la straordinaria partecipazione del compositore Premio Oscar Hans Zimmer, accompagnato dalla violoncellista Tina Guo, il Maestro Mons. Marco Frisina e il compositore Dario Vero. Il concerto, è stato dedicato alle oltre tremila persone indigenti, invitate come ospiti d’onore grazie al supporto del Dicastero per il Servizio della Carità e delle associazioni di volontariato. Tra gli ospiti dell’evento vi è stata anche la presenza degli artisti Michele e Antonio Affidato, artisti del Vaticano, già protagonisti nella precedente edizione con le loro opere. Nel corso della mattinata, che ha preceduto l’evento, il Papa ha incontrato in Udienza privata tutti gli organizzatori, insieme agli artisti protagonisti della serata. Durante l’incontro sono stati ribaditi i valori di inclusione e solidarietà che ispirano l’evento. Il Santo Padre rivolgendosi ai presenti ha detto: “Questo Concerto con i Poveri è un bel segno dell’armonia sinodale, soprattutto perché avviene in comunione con i nostri fratelli e le nostre sorelle più fragili, invitati a far parte di questa stupenda sinfonia dell’amore che è il Vangelo. Questi nostri amici, stasera, potranno assistere al concerto nel migliore dei modi, come protagonisti”.

Durante l’Udienza, Michele e Antonio Affidato hanno donato a Papa Francesco una scultura bronzea ispirata alla “Risurrezione” di Pericle Fazzini, realizzata esclusivamente per l’evento del ”Concerto con i Poveri”. L’opera è stata particolarmente apprezzata dal Santo Padre, che ha espresso parole di profondo ringraziamento nei confronti dei due artisti. Questa creazione è un capolavoro di arte sacra e artigianato, intrisa di un profondo significato spirituale, e celebra il messaggio di carità e bellezza che ha animato il concerto. La giornata è poi proseguita con il “Concerto con i Poveri” svoltasi nell’Aula Paolo VI in Vaticano, dove non sono mancate forti emozioni per l’esibizione del compositore Hans Zimmer, che davanti a ottomila spettatori ha emozionato proponendo alcuni dei suoi brani più celebri, tratti da film come: il Gladiatore, Pirati dei Caraibi, Pearl Harbor, Inception e Angeli e Demoni. Sul palco il premio oscar si è alternato con Mons. Frisina, che ha diretto la Nova Opera Orchestra e il Coro della Diocesi di Roma. La presenza della violoncellista Tina Guo, candidata ai Grammy e Dario Vero hanno poi arricchito ulteriormente la serata, consolidando il concerto come un’esperienza artistica e spirituale di altissimo livello. A presentare il concerto è stata l’attrice Serena Autieri, che si è anche esibita, come solista, in due brani del Maestro Frisina. “Partecipare al “Concerto con i Poveri” è sempre un’esperienza unica, un’occasione per unire arte, solidarietà e spiritualità in un solo gesto – ha commentato Michele Affidato – La creazione realizzata quest’anno è un omaggio ai valori profondi che questo evento rappresenta bellezza, inclusione e carità – ha poi aggiunto il maestro orafo – Consegnare quest’opera a Papa Francesco e a tutti gli artisti è stato un onore immenso, perché attraverso di essa abbiamo avuto modo di trasmettere un messaggio di speranza e unione universale”.

