Partiti dalla Calabria con 28 chili di droga: coppia arrestata a Catania. Con loro c’era un bambino – VIDEO

corrieri scoperti

CATANIA Sequestrati di quasi 28 chili di droga, destinati a essere messi in circolazione nel territorio di Catania da due corrieri, un uomo di 35 anni e una donna di 29 anni, appositamente partiti dalla Calabria. Gli agenti della Squadra mobile e della sezione Reati contro la persona hanno predisposto un servizio di osservazione lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, intercettando i due, nella zona del casello di San Gregorio, a bordo di due auto differenti. Inoltre, per non destare particolari sospetti, la donna era in compagnia del figlio minorenne, seduto sul sedile del lato passeggero. Una volta fermati per essere controllati, entrambi hanno cercato di spiegare ai poliziotti di trovarsi a Catania “per comprare una cucina”. La motivazione non ha convinto gli agenti che hanno eseguito una perquisizione.

Nell’auto guidata dal 35enne sono stati recuperati 9 panetti di cocaina, per un peso complessivo di nove chili, nascosti in un vano ricavato tra il radiatore e il paraurti anteriore. Le ricerche hanno dato esito positivo anche nell’altro mezzo, condotto dalla 29enne, dove sono stati trovati 22 panetti di hashish, per un peso totale di 18,7 chili, trovati in un vano, appositamente creato, nell’alloggio dell’airbag nella parte del cruscotto del lato del figlio minorenne. I due corrieri sono stati arrestati, in flagranza di reato, per detenzione di sostanza stupefacente. Il figlio della donna è stato affidato ai familiari, d’intesa con le Procure presso i Tribunali per i Minorenni di Reggio Calabria e di Catania. (redazione@corrierecal.it)

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